Lazio, Sarri: "Rammarico per le occasioni sprecate, il clima squadra non è negativo"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida pareggiata 2-2 contro la Juventus: "Sul 2-0 la sensazione che era fatta non c'era, mancava tanto tempo e la Juventus stava attaccando con vigore. Se c'è un rammarico è che abbiamo avuto due volte la palla del 3-1, poi che la Juventus potesse pareggiare era evidente. Il rammarico è più per le due o tre occasioni sprecate per chiudere la partita".

Cosa si porta dietro da questa trasferta?

"Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo, anche se un pizzico di rammarico rimane. Mi porto la consapevolezza è che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili, hanno sempre reagito alle difficoltà che abbiamo incontrato e questo dal punto di vista morale mi dà grande soddisfazione".

L'obiettivo è ritrovare entusiasmo?

"Capisco che a vederci dall'esterno ci sono sensazioni diverse, ma dentro la squadra non c'è un clima negativo ma abbastanza positivo: i ragazzi si allenano bene e con passione. Poi è chiaro che giocare con l'Olimpico vuoto è stata una bruttissima sensazione, ci piacerebbe che certe diatribe tra la società e i tifosi finissero perché abbiamo bisogno della nostra gente".