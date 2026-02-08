Di Canio: "Oggi anche Yildiz confusionario. La Juve ha giocatori bravi, non eccezionali"

“Oggi anche Yildiz confusionario”. Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio ha analizzato la partita pareggiata dalla Juventus in casa con la Lazio, con il risultato di 2-2: “Spalletti ha detto che servono giocatori importanti, tecnici. In modo delicato, dice quello che pensiamo noi: quelli attuali sono bravi, non eccezionali. Anche Yildiz oggi ha cercato sempre la giocata da solo. Si torna alla vecchia confusione.

Perché? Perché non c’è uno status elevatissimo per tenere questo modo di pensare per 6-7 mesi. È una squadra che è cresciuta in modo esponenziale. Locatelli in tre mesi è sembrato un giocatore diverso, però poi rimane quello. Con un po’ di stanchezza tornano vecchi difetti.

Il calcio evoluto di Spalletti mi piace tantissimo. Tutto bellissimo. Però il secondo gol dell’Atalanta lo fa Sulemana, e in ritardo c’è Kalulu. E Bremer si accontenta di dare una spallatina. Trovare la quadra e farla durare 9-10 mesi è difficilissimo, con questi giocatori”.