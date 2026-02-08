Juventus, Thuram: "Dà fastidio pareggiare così, ora pensiamo alla gara con l'Inter"

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 con la Lazio: "Dà fastidio, perché abbiamo fatto una buona partita con occasioni da gol ma non abbiamo vinto. La Juve gioca sempre per vincere, ancora di più contro l'Inter che è una grandissima squadra. Domani torniamo a lavorare a testa alta, pensiamo già alla prossima".