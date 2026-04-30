Inzaghi: "Sapevo Chivu fosse la scelta giusta per l'Inter". Poi parla di Dimarco e Zielinski

L'Inter si è subito ripresa dopo l'addio di Simone Inzaghi e, nella stagione successiva al suo addio, è attualmente a 3 punti dalla conquista matematica dello scudetto e in finale di Coppa Italia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore si è congratulato con Cristian Chivu per i risultati raggiunti: "Il merito è anche suo, è stata una scelta giusta e io lo sapevo, perché lo avevo visto lavorare".

Un tema di cui si è parlato tanto quest'anno è stato quello relativo al rendimento di Federico Dimarco, che con Inzaghi veniva spesso sostituito. L'allenatore dell'Al Hilal però ha rivendicato il fatto di essere stato lui a volerlo tenere dopo 10 giorni di allenamento e che anche con lui ha fatto grandi stagioni: "Il rapporto è ottimo, le sue parole sono state interpretate male".

Chiosa finale su Piotr Zielinski, che introduce direttamente Inzaghi, il quale spiega di averne lette tante sul polacco: "Ci si dimentica che l'ho voluto io all'Inter, quando Marotta e Ausilio mi avevano prospettato l'occasione". Il rendimento insufficiente dell'annata scorsa è dovuto, a suo avviso, ai molti problemi fisici, che ne hanno complicato l'ambientamento e non gli hanno permesso di trovare quella continuità che invece è riuscito a trovare con Chivu.