Milan, annunciata una nuova amichevole illustre: sabato 8 agosto sfida al Chelsea in Indonesia

Nuova importante tappa per il Pre-Season Tour 2026 di AC Milan, annunciata sui canali ufficiali del Diavolo. Nell’ambito della preparazione alla prossima stagione sportiva, la squadra di mister Allegri volerà a Giacarta, in Indonesia, per affrontare il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium sabato 8 agosto alle ore 19 locali. Sarà il primo match in assoluto tra due top club europei in Indonesia.

£"Un’occasione ideale per celebrare la passione per il Milan che anima il territorio e lo rende una vera casa rossonera a oltre 11mila chilometri da Milano. L’Indonesia è il terzo Paese con più tifosi milanisti in tutto il mondo – 40 milioni secondo dati Nielsen – e il primo in assoluto per seguito sulle piattaforme digitali del Club. Come Perth, che con le sue strutture all’avanguardia costituirà la base del Tour estivo rossonero, anche Giacarta segna un gradito ritorno. Nel 1994 i rossoneri affrontarono il Persib Bandung nello stesso stadio e, più di recente, la città ha ospitato una tappa del Trophy Tour che ha portato in tutto il mondo la Coppa Campioni d’Italia 2021/22", spiega il sito dei rossoneri.

La sfida al Chelsea segue il Derby di Milano contro l’Inter che si disputerà in Australia, completando il programma di appuntamenti del Pre-Season Tour 2026, che vedrà protagonista la prima squadra maschile di AC Milan.