L'Inter non rinuncia al grande sogno Nico Paz: le due offerte che hanno in mente i nerazzurri

"Inter sempre più Paz". Il quotidiano Corriere dello Sport dedica questo titolo al mercato dell'Inter e al solito grande obiettivo nerazzurro Nico Paz. Il fantasista argentino, alla sua seconda stagione col Como, è già riuscito a raddoppiare il suo bottino di gol in Serie A (da 6 a 12), attirando inevitabilmente l'interesse della casa madre Real Madrid. I blancos, infatti, da qualche giorno appaiono intenzionati a esercitare la loro clausola di recompra a 11 milioni di euro, anche se l'Inter continua a sperare.

A detta della medesima fonte, i nerazzurri stanno studiando un'offerta per convincere il club di Florentino Perez, le cifre si aggirerebbero intorno ai 40-50 milioni di euro: per quanto riguarda la formula, si va dal prestito oneroso (anche consistente) con ricco diritto di riscatto e contro-riscatto all'acquisto immediato, scontato dall'inserimento di una nuova recompra pro-Real.

Lo spazio per Nico al Bernabéu sarebbe poco, visto il gran numero di attaccanti a disposizione degli spagnoli, ed è anche su questo che la Beneamata sembra pronta a far leva, promettendo al giocatore un ruolo da protagonista assoluto già dalla prossima stagione, nonostante nella sua testa ci sia ormai il sogno di vestirsi di blanco fin da subito. L'ultima parola, con ogni probabilità, spetterà a un ex Inter. Sì, a quel José Mourinho che potrebbe tornare alla guida del Madrid in estate e avere quindi il poter di decidere il futuro di Nico (e degli altri calciatori della rosa).