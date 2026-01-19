"Inter dominante, Milan ansimante, Napoli resiliente": Condò e gli aggettivi Scudetto
Il Milan vince ancora: 1-0 al Lecce, la classifica vede i rossoneri a sole tre lunghezze dalla capolista Inter. Con ancora un paio di partite da giocare stasera per concludere la giornata, dopo 21 gare si può già avere un quadro abbastanza chiaro di come potrebbe svilupparsi la lotta per la vittoria dello Scudetto da qui alla fine della stagione.
Il giornalista Paolo Condò, dalle colonne del Corriere della Sera oggi in edicola, definisce così le prime della classe: "Dominante l'Inter, ansimante il Milan, resiliente il Napoli, eccitante la Roma". Specificando come, al netto degli aggettivi scelti per le prime 4 della graduatoria, "la corsa continua".
In particolare riguardo ai rossoneri, Condo fa notare: "Il Milan ha concluso il suo picco di impegni stagionali (6 in 22 giorni) con una drammatica vittoria sul Lecce". Un successo che lascia il Diavolo in scia-tricolore e che ora può godere del fatto di avere meno impegni rispetto alle rivali. "Addirittura il Milan salterà una gara poco prima di metà febbraio, il famoso match con il Como (...) e Allegri potrebbe persino mandare la squadra al mare a ritemprarsi come a volte succede nelle pause di Premier", spiega per far capire la differenza di calendario.
