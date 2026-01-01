Inter, due settimane alla fine del mercato: a destra un grande ritorno o tutto rimandato all’estate
Joao Cancelo era un’occasione che è sfumata, ma l’Inter a destra continua ad avere la necessità di un rinforzo, a due settimane dalla chiusura della finestra invernale, il 2 febbraio alle 20. L’infortunio di Denzel Dumfries terrà l’olandese ai box almeno fino a marzo e, nonostante l’investimento estivo, Luis Henrique non ha dato garanzie di poterlo sostituire senza farlo rimpiangere. L’altro grande ritorno sarebbe quello di Ivan Perisic: l’esterno croato, adattabile su entrambe le corsie, piace moltissimo a Cristian Chivu, ma il PSV Eindhoven non ha alcuna intenzione di privarsene a stretto giro e senza un corrispettivo congruo: i cordoni della borsa di Oaktree non si apriranno certo per un 37enne, per quanto dal curriculum d’eccellenza.
Se dall’Olanda non dovessero cambiare le cose - il PSV non è affatto certo di andare oltre la League Phase in Champions -, in casa Inter si tornerebbe a scandagliare il mercato, ma non è così scontato che l’investimento arrivi subito. I profili più graditi a livello tecnico sono giovani come Marco Palestra e Brooke Norton-Cuffy: difficile - forse impossibile - spostarli già a gennaio. Tra le alternative, Nahuel Molina dell’Atlético Madrid e Dodò della Fiorentina (anche se il caso sembra rientrato), con un’indicazione chiara: se non sarà un’occasione, l’Inter potrebbe anche rimandare.
Negli altri settori del campo, Chivu non dovrebbe accogliere nuovi innesti, e l’attenzione si focalizza anche su giocatori oggi non in squadra. C’è per esempio da trovare una destinazione a Kristjan Asllani: il regista albanese è ai margini del progetto Torino, rientrerà alla base ma, a meno di sorprese, solo per ripartire con un altro prestito. E poi si lavora sul futuro: sotto traccia su eventuali parametri zero - non proprio l’identikit di Oaktree -, allo scoperto su giovani, soprattutto da oltre il Mediterraneo. Quello di Branimir Mlacic è un piccolo intrigo: il giocatore non è mai stato troppo convinto di fare il passo più lungo della gamba, e il cambio di agente nelle ultime ore lo allontana ancora di più dalla Milano nerazzurra. Con l’Hajduk Spalato resta in piedi la trattativa per Leon Jakirovic, difensore classe 2008.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.