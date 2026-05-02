Inter, Palestra nel mirino: per strapparlo all'Atalanta, servono una o due partenze

L'Inter è già concentrata sul mercato estivo, avendo l'obiettivo di rinforzare con un paio di innesti una rosa già forte come dimostra l'imminente conquista dello scudetto. Non è un mister che un profilo che piace sia quello di Marco Palestra, protagonista fin qui di una grande stagione a Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta.

Ecco cosa ha detto su di lui nei giorni scorsi il ds Piero Ausilio: "Palestra è un profilo da Inter? E' un ottimo calciatore, un profilo da tantissime squadre ma per il momento c'è una squadra forte, che ha una grande visione per i calciatori e di progetto, ovvero l'Atalanta. Sono sicuro quindi che sarà un giocatore importante intanto per l'Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente è di grande qualità".

Come riporta il Corriere dello Sport, nelle prossime settimane il club presieduto da Marotta vedrà se con l'Atalanta riuscirà a trovare un'intesa sulla valutazione del cartellino e poi approfondirà i dialoghi con tutte le parti in causa. Certamente, per avere la forza economica per accontentare le richieste bergamasche, servirà una cessione se non due. Dato che il ruolo in questione è quello di esterno destro, i nomi papabili sono quelli di Denzel Dumfries (in estate sarà attiva per l'estero e fino a metà/fine luglio una clausola da 25 milioni di euro) e Luis Henrique (cercato a gennaio da Bournemouth).

Nel caso in cui entrambi i giocatori dovessero lasciare l'Inter, oltre a Palestra dovrebbe arrivare un altro profilo. C'è però una soluzione alternativa, rappresentata dal definitivo spostamento sulla destra di Andy Diouf (che in stagione ha spesso giocato in questa posizione).