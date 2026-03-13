Maignan cuore rossonero: "Milanista a vita, che orgoglio la fascia. Allegri? Un top"

In giornata odierna è prevista l'uscita del documentario “Beyond the Magic”, che parla del percorso fatto dal portiere del Milan, Mike Maignan. Fra le sue dichiarazioni che sono uscite in anteprima, il Corriere dello Sport ne anticipa alcune in particolare. Una riguarda il suo legame a doppio filo con i colori rossoneri: "Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita".

"Se mi hanno dato la fascia è per quello che sono" - ha proseguito - ". In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché mi sentivo già capitano anche senza. Oggi averla è per me un motivo di orgoglio e di responsabilità", ha spiegato il portiere francese in merito alla fascia di capitano.

Solo belle parole anche per il tecnico che ha preso in mano la squadra rossonera a partire da questa stagione, Massimiliano Allegri: "Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top", le parole di Maignan.