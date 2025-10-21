Inter, Esposito e non Bonny. Chivu: "Meritano tutti di giocare, difficile fare le scelte"

Bonny in panchina e Pio Esposito davanti, questa la scelta di Cristian Chivu che ha motivato la scelta ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Union Saint-Gilloise di questa sera. "Si gioca dopo 72 ore, Pio ha dimostrato di saper stare e dare il contributo alla squadra. Meritano tutti di giocare, le scelte sono difficili davanti visto che ne posso scegliere solo due. Sono contento di come stanno rispondendo, di come mettono tutto quello che hanno a disposizione della squadra e del gruppo".