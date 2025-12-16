Inter prima, Fiorentina sempre più ultima: Serie A, la classifica dopo 15 giornate
Inter prima in solitaria, per la prima volta in questa stagione. Fiorentina sempre più ultima: è questa la fotografia, ai due estremi, della classifica del campionato di Serie A dopo le gare della quindicesima giornata.
I nerazzurri di Chivu approfittano della frenata del Napoli per portarsi al primo posto, mentre la Juventus recupera terreno sugli azzurri e sul Milan. In coda, tre punti pesanti per l’Hellas Verona proprio sui viola, oggi a -8 dalla salvezza.
Serie A, la classifica dopo la 15ª giornata di campionato.
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
