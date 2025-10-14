Inter, fiducia totale in Bonny: l'unico centravanti a disposizione di Chivu, a Roma sarà titolare

Riprendono gli allenamenti alla Pinetina e Cristian Chivu, in attesa del rientro dei nazionali e con Thuram ancora ai box per un infortunio muscolare, è pronto ad affidarsi all'unico attaccante in questo momento a disposizione: Ange-Yoan Bonny. Il francese arrivato dal Parma è il solo centravanti pienamente disponibile in questi giorni (gli altri, a parte Thuram, sono in nazionale) e, secondo il Corriere dello Sport, si candida con forza per una maglia da titolare nel big match di sabato contro la Roma.

Thuram difficilmente recupererà, mentre Lautaro e Pio Esposito torneranno solo nelle prossime ore. Così, Bonny diventa la principale carta offensiva di Chivu, che lo conosce bene dai tempi di Parma e lo sta coccolando come un patrimonio da far esplodere. E i numeri iniziano a sorridergli: alla prima da titolare, contro la Cremonese, ha firmato un gol e tre assist, dopo aver già segnato al debutto contro il Torino. Un impatto forte, sorprendente, che ha acceso l’entusiasmo ad Appiano Gentile.

Il classe 2003 si è inserito con personalità, mostrando coraggio e intraprendenza, anche se c’è ancora da affinare la concretezza sotto porta. Sabato lo attende un test durissimo all’Olimpico, in uno stadio caldo e contro una delle capoliste. Ma la fiducia di Chivu è totale: Bonny non è più solo una promessa, bensì una soluzione concreta per un’Inter che sta scoprendo nuove certezze anche oltre i suoi big.