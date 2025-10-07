Serie A, la Top 11 della 6ª giornata: Bonny è il migliore, volano Dimarco e Caprile

Questa la Top 11 di Serie A della 6ª giornata. Tanta Inter grazie al netto successo per 4-1 contro la Cremonese. Palma di migliore al francese Bonny, entrato in tutte le marcature tra gol e assist. Nonostante il pomeriggio complicato, la Lazio riesce a piazzare due giocatori, Cataldi e Cancellieri, grandi protagonisti nel 3-3 casalingo contro il Torino. Cambiaghi festeggia la chiamata della Nazionale con una prestazione super, Samardzic si conferma in gran forma dopo la grande prova di qualche giorno prima in Champions League. Successo del Lecce a Parma che passa anche da una difesa ermetica, rappresentata qui da Tiago Gabriel e Gaspar mentre Elia Caprile è fondamentale nel pareggio del Cagliari a Udine. Menzione anche per Bryan Cristante, decisivo nel successo della Roma a Firenze. Ecco il nostro 4-3-3:

Elia Caprile (Cagliari) 7.5

Tiago Gabriel (Lecce) 7

Manuel Akanji (Inter) 7

Kialonda Gaspar (Lecce) 7

Federico Dimarco (Inter) 7.5

Bryan Cristante (Roma) 7

Danilo Cataldi (Lazio) 7

Lazar Samardzic (Atalanta) 7

Matteo Cancellieri (Lazio) 7

Ange-Yoan Bonny (Inter) 8

Nicolò Cambiaghi (Bologna) 7.5

SERIE A, 6ª GIORNATA



Hellas Verona - Sassuolo 0-1

71' Pinamonti

Lazio - Torino 3-3

16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)

Parma - Lecce 0-1

38' Sottil

Inter - Cremonese 4-1

6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

Atalanta - Como 1-1

6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)

Udinese - Cagliari 1-1

25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)

Bologna - Pisa 4-0

24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard

Fiorentina - Roma 1-2

14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)

Napoli - Genoa 2-1

34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)

Juventus - Milan 0-0



CLASSIFICA

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Hellas Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2

MARCATORI

4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)

3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)

2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A, 7ª GIORNATA



Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)

Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)

Torino - Napoli (18 ottobre, 18)

Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)

Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)

Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)

Genoa - Parma (19 ottobre, 15)

Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)

Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)

Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)