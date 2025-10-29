Live TMW
Inter-Fiorentina 3-0, tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu
L'Inter reagisce dopo la sconfitta di Napoli e batte 3-0 una Fiorentina in caduta libera. Tutte le reti nel secondo tempo: apre Calhanoglu con il destro da fuori area, raddoppia Sucic e tris dello stesso Calhanoglu su rigore. Tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
