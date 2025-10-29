Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo"

Il Catanzaro vince ancora e conferma la bella vittoria dello scorso turno contro il Palermo. Al Martelli i giallorossi si impongono sul Mantova per 1-3 grazie alle reti di Favasuli Cisse e l’autogol di Majer, inutile la segnatura di Mancuso che aveva aperto il match. Calabresi che scalano posizioni in classifica, salendo a 12 punti. Al termine dell’incontro l’allenatore Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match. Di seguito le sue parole:

"Nel primo tempo potevamo sfruttare qualche occasione con più cattiveria, ma non abbiamo mollato e siamo entrati nella ripresa con un piglio importante. Chi è subentrato ha fatto la differenza e questo significa che siamo un gruppo coeso. Dopo Monza abbiamo migliorato diverse situazioni in difesa, ma possiamo fare ancora meglio. Questo è un campionato in cui si paga la minima disattenzione. Sapevamo di affrontare una buona squadra e siamo contenti perché contano i risultati che finora ci stavano mancando. Per me è la prima volta al Sud, Catanzaro è una piazza molto calorosa e percepisco una grossa responsabilità: in città si vive per il Catanzaro e stiamo facendo di tutto per dare soddisfazioni ai tifosi. Modificheremo inevitabilmente qualcosa. Ho un gruppo numeroso che mi dà garanzie e bisogna mettere dentro energie fresche. Il Venezia lotterà per la Serie A e vedremo sicuramente una partita diversa da quella di questa sera".

Fonte: Calciocatanzaro.it