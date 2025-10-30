Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Da una parte la Juventus, intesa come squadra, che torna al successo. Dall'altra la Juventus, intesa come società, che dà una risposta forte, chiara e tempestiva dopo l'esonero di Igor Tudor. E va a scegliere il meglio che il mercato offriva in questo momento storico in termini di allenatori senza lavoro, ovvero Luciano Spalletti.
L'ex commissario tecnico azzurro non era allo Stadium a seguire il successo dei suoi prossimi giocatori contro l'Udinese, ieri sera. Discorso solo rimandato però, visto che già nelle prossime ore il tecnico di Certaldo è atteso alla Continassa per firmare il suo nuovo contratto e prendere possesso delle chiavi della macchina bianconera.
"Aspettiamo, non c'è la firma…", ha detto Giorgio Chiellini nelle scorse ore. Un classico non confermo e non smentisco che però dice molto, in questo senso. Nelle ore precedenti infatti lo stesso Spalletti aveva trovato l'accordo di massima con Damien Comolli, accordandosi per un contratto da qui al termine della stagione per circa 3 milioni di euro netti con allegata un'opzione di prolungamento automatico in caso di arrivo in Champions League, ovvero l'obiettivo minimo della Juventus. Già nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità ed i relativi primi passi da allenatore della Juventus di Luciano Spalletti.
