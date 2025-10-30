Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Tommaso Barbieri, esterno della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sul Genoa: "Sapevamo di giocare su un campo difficile, siamo felicissimi di questi tre punti. Adesso sono stanchissimo, nel primo tempo sono partito un po' dietro poi sono cresciuto".
