Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"

Tommaso Barbieri, esterno della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sul Genoa: "Sapevamo di giocare su un campo difficile, siamo felicissimi di questi tre punti. Adesso sono stanchissimo, nel primo tempo sono partito un po' dietro poi sono cresciuto".