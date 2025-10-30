Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"

Maxence Caqueret analizza la prestazione nel match vinto 3-1 contro l'Hellas Verona, ammettendo l'errore sul gol subito ma evidenziando la capacità di reagire senza farsi condizionare. Il centrocampista francese sottolinea l'importanza della mentalità e della prestazione collettiva della squadra. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

Il suo errore ha portato al gol del Verona nel primo tempo. Come ha reagito?

"Ho fatto un grande errore nella prima metà, ma il mio ruolo è di giocare di nuovo. Mi sono dimenticato dell'errore nella seconda metà e ho giocato come ogni partita. Penso che abbiamo giocato bene con la squadra".