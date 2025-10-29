Genoa, Vieira: "Sconfitta molto pesante, prendere gol dopo tre minuti è stato frustrante"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, analizza ai microfoni di DAZN la pesante sconfitta in casa con la Cremonese: "Sono preoccupato ma mancano ancora tantissime partite, stasera abbiamo sofferto anche sotto l'aspetto mentale per la prima volta da quando è iniziato il campionato. Prendere gol dopo tre minuti ha condizionato la partita e questo è stato frustrante".

La sconfitta è pesante?

"E' stata una sconfitta pesante per testa e gamba, anche noi siamo frustrati come i nostri tifosi. Volevamo vincere la partita con giocatori offensivi, creare di più ma non ha funzionato. E' stata una delusione per loro ma anche per noi".

Si sente in pericolo?

"Io capisco il calcio, siamo in un momento molto difficile. L'unità aiuta per uscirne, l'anno scorso siamo riusciti a farlo. Purtroppo abbiamo avuto tanti episodi che non sono andati a nostro favore, mi dispiace per giocatori, staff e tifosi. Ora bisogna pensare bene prima di prendere le decisioni a caldo".

La fiducia della società la rende più sereno?

"Vogliono tutti il bene della società, la fiducia è importante e sono contento di sentire questo supporto. Oggi siamo delusi della prestazione e del risultato, però bisogna rispettare tutte le critiche che arrivano perché il Genoa merita di meglio".