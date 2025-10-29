Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Si sono concluse poco fa le gare di questo mercoledì di Coppa Italia Serie C, con la competizione giunta adesso ai Sedicesimi di Finale, che si concluderanno poi nella serata di domani con gli ultimi due match, che daranno il definitivo quadro del turno successivo: turno, quello degli Ottavi di Finale, che si giocherà ancora in gara secca. In caso di parità al termine dei 90', poi, si procederà direttamente con i calci di rigore, saltando lo step dei supplementari. Si tornerà in campo dal 25 al 27 novembre.
Intanto, ricordiamo che a passare il turno sono state Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli e Monopoli; si attendono, come detto, le ultime due squadre mancanti all'appello.
Intanto però, considerando il tabellone, ecco il programma degli Ottavi:
Gara O1
Vinc. Ospitaletto-Inter U23 vs Renate
Gara O2
Pro Vercelli vs Atalanta U23
Gara O3
Sambenedettese vs Union Brescia
Gara O4
Ravenna vs Arzignano Valchiampo
Gara O5
Arezzo vs Vinc. Latina-Perugia
Gara O6
Ternana vs Giugliano
Gara O7
Potenza vs Audace Cerignola
Gara O8
Sorrento vs Crotone
