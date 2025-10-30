Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sulla Fiorentina: "Il campionato è lungo, sappiamo bene che ogni partita è importante. Siamo contenti, personalmente credo di aver fatto un'ottima partita. Posso sempre migliorare, era un nuovo ruolo, ma sono sempre contento di aiutare la squadra".
Cosa è cambiato per lei?
"Tanto, non devo fare la fase offensiva ma dare copertura alla squadra per stare in una linea più alta con la mia fisicità. Devo stare concentrato per 90 minuti".
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
