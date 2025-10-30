Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"

Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sulla Fiorentina: "Il campionato è lungo, sappiamo bene che ogni partita è importante. Siamo contenti, personalmente credo di aver fatto un'ottima partita. Posso sempre migliorare, era un nuovo ruolo, ma sono sempre contento di aiutare la squadra".

Cosa è cambiato per lei?

"Tanto, non devo fare la fase offensiva ma dare copertura alla squadra per stare in una linea più alta con la mia fisicità. Devo stare concentrato per 90 minuti".