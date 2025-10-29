Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"

Il Padova esce imbattuto dal difficile campo del "Picco" rimontando nella ripresa con Lasagna il vantaggio firmato Lapadula. Così Matteo Andreoletti tecnico dei biancoscudati ha dichiarato: "È stata una partita maschia, combattuta. Quando le gare si sporcano per noi diventano più complicate, ma la squadra ha mostrato grande spirito nel riuscire a pareggiarla. È chiaro che dobbiamo continuare a migliorare, ma il gol di Lasagna non è frutto del caso. Anzi, nel finale avremmo potuto anche vincerla, anche se probabilmente non sarebbe stato il risultato più giusto. Lo Spezia aveva preparato molto bene la partita e ci ha creato diversi problemi. Dobbiamo migliorare nelle letture e nella gestione di certe situazioni. Nella ripresa, però, la squadra è cresciuta in modo evidente e ha interpretato meglio la gara”.

Riguardo al cammino della squadra ha aggiunto “ Ammetto che mi arrabbio spesso, dovrei imparare a essere un po’ più tranquillo. In questa categoria ogni punto ha un peso enorme: bastano due partite per passare dalla zona playoff a quella playout e viceversa. Quello che mi soddisfa è vedere che questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento. Siamo l’unica squadra a giocare tre partite in sei giorni. Capelli non è partito titolare perché aveva preso una botta nella gara precedente, ma le sue qualità per noi sono importantissime. Ora dobbiamo recuperare le energie e prepararci al meglio per la sfida di sabato".

Infine sui tifosi presenti al 'Picco' ha detto: “Non ho più parole, davvero. La loro presenza ci riempie d’orgoglio. Avevo già dedicato loro la vittoria di Catanzaro, e non posso che ribadire quanto siamo fieri del loro sostegno".