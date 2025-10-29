Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"

Giornata di Coppa Italia Serie C per il Renate, che nel pomeriggio è sceso in campo contro la Juventus Next Gen, in occasione della sfida secca valevole per i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia di categoria: gara che è terminata con i calci di rigore dopo il pari per 1-1 dei 90' regolamentari, e che ha premiato proprio la formazione brianzola, che ha staccato il pass per gli Ottavi.

Della gara, ai canali ufficiali del club nerazzurro, ha così parlato mister Luciano Foschi, che si è per prima cosa concentrato sul turn over applicato: "Sono molto contento delle risposte che ho avuto dai ragazzi che finora ho impiegato meno. Avevo chiesto loro di mettermi in difficoltà sulle scelte che dovrò fare, e così è stato. L'unico neo è quello di aver concretizzato ancora troppo poco rispetto a quanto creato, soprattutto nel primo tempo, dove avremmo dovuto chiudere i giochi".

Ha poi concluso: "La Coppa Italia è una competizione che vogliamo onorare nel migliore dei modi, perché ci dà la possibilità di dare minuti e spazio a tutti i ragazzi che stanno lavorando con grande impegno".

Ricordiamo intanto che il Renate, in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie C, sarà impegnato sul campo del Lumezzane domenica 2 novembre, nel match che prenderà inizio alle ore 20:30.