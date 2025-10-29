Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"

Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 21:49Serie C
Claudia Marrone

"Dal punto di vista dell’impegno i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine. C’è da dire che non era affatto semplice per loro: qualcuno ha risposto un po’ di più qualcuno meno pur mettendoci tutto": così, dopo la sconfitta in Coppa Italia Serie C patita contro l'Arezzo, il tecnico della Torres Michele Pazienza.

Che, con l'ennesimo ko sulle spalle, aggiunge poi: "Porto via l’aver dato la possibilità a qualche giocatore che ne aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe e l’amarezza di aver dato ancora una volta un dispiacere a quei tifosi che anche oggi hanno macinato chilometri per sostenere la squadra. Con il Carpi, in campionato, servirà una prestazione importante, la prepareremo da domani. La strategia dipenderà, come purtroppo succede quasi da inizio campionato, dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori".

Andando quindi alla rosa e ai possibili indisponibili: "Scheffer ha sentito un fastidio sul flessore, nei prossimi giorni sapremo l’entità dell’infortunio. Zecca? È un giocatore importante per noi, purtroppo non siamo fortunati in questa fase".

Ricordiamo che il turno di Coppa che si sta giocando adesso risponde ai Sedicesimi di Finale della stessa, e qui si è chiusa l'avventura della formazione sarda, che anche in campionato sta faticando. Si parla di quartultimo posto nel Girone B.

Articoli correlati
La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza... La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali... Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi"
Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento" Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento"
Altre notizie Serie C
Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due... Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato... Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione... Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', solo l'Audace Cerignola sblocca... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', solo l'Audace Cerignola sblocca il match
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo e Sorrento
Ascoli, in Coppa Italia vince la Samb. Agostinone: "Sfortunati negli episodi. Ora... Ascoli, in Coppa Italia vince la Samb. Agostinone: "Sfortunati negli episodi. Ora testa al Ravenna"
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
3 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
Immagine top news n.1 Una risposta forte, chiara e non scontata dell'Inter ai tentativi di fuga di Napoli e Roma
Immagine top news n.2 Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Immagine top news n.3 Serie A, classifica aggiornata: sprofondo Genoa e Fiorentina. L'Inter a caccia delle prime due
Immagine top news n.4 L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu
Immagine top news n.5 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Immagine top news n.6 Digiuno finito, la Juve ritrova i gol e la vittoria: Udinese piegata in attesa di Spalletti
Immagine top news n.7 Il primo gol in A di Hermoso e Dovbyk fanno volare la Roma: Parma battuto 2-1 e 1° posto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bisseck: "Io centrale della difesa a tre? Voglio giocare sempre, non conta dove"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
Immagine news Serie A n.3 Inter, Calhanoglu: "Dopo il Mondiale è stato tutto difficile, ma Chivu ci ha dato una mano"
Immagine news Serie A n.4 Inter-Fiorentina, tra poco Bisseck in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, ennesima sconfitta. E i tifosi presenti a San Siro perdono la pazienza
Immagine news Serie A n.6 Una risposta forte, chiara e non scontata dell'Inter ai tentativi di fuga di Napoli e Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stroppa: “Vittoria meritata, siamo stati bravi”
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Padova 1-1, Le pagelle: non basta Lapadula ai liguri. Sarr disastroso, Lasagna killer instict
Immagine news Serie B n.3 Mantova-Catanzaro 1-3, le pagelle: Cisse e Favasuli top, Majer da horror
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Sudtirol 3-0, le pagelle: Kike Perez ispirato, Yeboah inarrestabile
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 10ª giornata - Crolla il Mantova, sorride il Venezia. Pari tra Spezia e Padova
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, tegola a centrocampo. Si ferma Abildgaard per una lesione alla spalla destra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.3 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Immagine news Serie C n.4 Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', solo l'Audace Cerignola sblocca il match
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo e Sorrento
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…