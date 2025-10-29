Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"

"Dal punto di vista dell’impegno i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine. C’è da dire che non era affatto semplice per loro: qualcuno ha risposto un po’ di più qualcuno meno pur mettendoci tutto": così, dopo la sconfitta in Coppa Italia Serie C patita contro l'Arezzo, il tecnico della Torres Michele Pazienza.

Che, con l'ennesimo ko sulle spalle, aggiunge poi: "Porto via l’aver dato la possibilità a qualche giocatore che ne aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe e l’amarezza di aver dato ancora una volta un dispiacere a quei tifosi che anche oggi hanno macinato chilometri per sostenere la squadra. Con il Carpi, in campionato, servirà una prestazione importante, la prepareremo da domani. La strategia dipenderà, come purtroppo succede quasi da inizio campionato, dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori".

Andando quindi alla rosa e ai possibili indisponibili: "Scheffer ha sentito un fastidio sul flessore, nei prossimi giorni sapremo l’entità dell’infortunio. Zecca? È un giocatore importante per noi, purtroppo non siamo fortunati in questa fase".

Ricordiamo che il turno di Coppa che si sta giocando adesso risponde ai Sedicesimi di Finale della stessa, e qui si è chiusa l'avventura della formazione sarda, che anche in campionato sta faticando. Si parla di quartultimo posto nel Girone B.