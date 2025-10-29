Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira

Il Genoa è all'ultimo posto in classifica, con soli 3 punti e senza mezza vittoria da inizio stagione. E anche questa sera a Marassi, contro una diretta concorrente per la salvezza come la Cremonese, la squadra di Patrick Vieira si è squagliata e ha perso l'ennesima partita.

Un ko che se sportivamente fa male, non dovrebbe avere contraccolpi sulla panchina dell'ex centrocampista francese: secondo Sky Sport, infatti, non sono all'orizzonte scossoni in questo senso, con la società rossoblù che ha quindi confermato la fiducia a Patrick Vieira. Almeno fino alla prossima partita e proprio come la Fiorentina che ha confermato Pioli in questi minuti.