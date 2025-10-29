Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
TUTTO mercato WEB
Il Genoa è all'ultimo posto in classifica, con soli 3 punti e senza mezza vittoria da inizio stagione. E anche questa sera a Marassi, contro una diretta concorrente per la salvezza come la Cremonese, la squadra di Patrick Vieira si è squagliata e ha perso l'ennesima partita.
Un ko che se sportivamente fa male, non dovrebbe avere contraccolpi sulla panchina dell'ex centrocampista francese: secondo Sky Sport, infatti, non sono all'orizzonte scossoni in questo senso, con la società rossoblù che ha quindi confermato la fiducia a Patrick Vieira. Almeno fino alla prossima partita e proprio come la Fiorentina che ha confermato Pioli in questi minuti.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile