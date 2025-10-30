Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"

Il capitano del Genoa Johan Vasquez ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 2-0 contro il Genoa: "Il momento è difficile, si vede sul campo che ci stanno mancando tante cose. Dobbiamo essere consapevoli della situazione, bisogna parlare poco e fare qualcosa in più. C'è qualcosa che non sta andando bene, dobbiamo cambiare atteggiamento".

Giocare in casa non vi sta aiutando?

"Abbiamo una tifoseria molto importante, capiamo la loro disperazione. Non è un momento facile neanche per loro, sono il primo a chiedere scusa perché meritano di più. E' difficile quando senti questo, la squadra si è bloccata un po'"

Come si esce da questa situazione?

"Sapendo quello che stai facendo, tante cose stanno andando male in un momento così ma iniziamo a fare tante cose giuste restando uniti come squadra. E' un momento difficile, ma dobbiamo mettere la testa già a lunedì"