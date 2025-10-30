Marsiglia, paura per Nadir: sviene in campo. De Zerbi: "Siamo preoccupati, è in ospedale"

Nel finale della gara del Marsiglia contro l'Angers, il centrocampista della squadra di casa, Bilal Nadir, è crollato in campo perdendo conoscenza all'87'. Il giocatore è stato portato fuori in barella, ma ha fatto comunque qualche gesto per rassicurare tutti sul fatto di essere tornato cosciente.

Al termine della partita il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha commentato così la cosa, come riportato da RMC Sport: "Ha perso conoscenza, è andato in ospedale per accertamenti e accertamenti. Siamo tutti preoccupati, speriamo non sia nulla di grave".

La 10^ giornata in Ligue 1

Mercoledì 29 ottobre

Nizza-Lille 2-0

29' Diop (N), 87' Jansson (N)

Metz-Lens 2-0

87' rig Hien (L), 90' Hien (L)

Le Havre-Brest 1-0

73' Sangante (LH)

Lorient-PSG 1-1

49' Nuno Mendes (P), 51' Carioca (L)

Strasburgo-Auxerre 3-0

46' Panichelli (S), 55' Nanasi (S), 60' Barco (S)

Paris FC-Lione 3-3

5' Tolisso (L), 51' e 58' Sulc (L), 65' Camara (P), 77' Kebbal (P), 84' Marchetti (P)

Nantes-Monaco 3-5

6' Coulibaly (M), 19' e 45+6' Guirassy (N), 41' Balogun (M), 55' Akliouche (M), 75' e 90+4' Golovin (M), 80' Mohamed (N)

Marsiglia-Angers 2-2

25' Cherif (A), 52' e 70' Vaz (M), 90+6' Camara (A)

Tolosa-Rennes 2-2

50' Lepaul (R), 54' Tamari (R), 58' Cresswell (T), 85' rig. Donnum (T)

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 21

2. Monaco 20

3. Marsiglia 19

4. Strasburgo 19

5. Lione 19

6. Lens 19

7. Lille 17

8. Nizza 17

9. Tolosa 14

10. Rennes 12

11. Le Havre 12

12. Paris FC 11

13. Angers 10

14. Brest 9

15. Nantes 10

16. Lorient 9

17. Auxerre 7

18. Metz 5

Classifica marcatori

1. Panichelli 9 gol

2. Greenwood 7 gol

3. Diop 6 gol

4. Ansu Fati, Lepaul e Kebbal 5 gol

5. Del Castillo 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol

6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol