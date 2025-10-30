Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"

Dopo la vittoria in campionato, anche piuttosto netta (battuto 6-2 il Picerno), l'Atalanta U23 vince anche in Coppa Italia, e lo fa battendo l'Alcione Milano nei Sedicesimi di Finale della competizione parallela al torneo: i baby bergamaschi staccano quindi il turno per lo step successivo, dove affronteranno la Pro Vercelli, che oggi ha battuto il Vicenza.

A margine del confronto, come si legge su tuttoc.com, queste le dichiarazioni di mister Salvatore Bocchetti, decisamente soddisfatto della prova dei suoi. Compreso di quelli che hanno finora avuto meno spazio: "I ragazzi hanno offerto una grandissima prova. Anche chi aveva avuto meno spazio ha risposto presente: sono molto contento per loro, se lo meritano. Non è stata una sfida semplice, l'Alcione era anche in vantaggio e noi siamo finiti in inferiorità numerica. Questo la dice lunga: i miei non hanno mai mollato, dimostrando un grandissimo spirito. Fanno parte di un gruppo sano e sono orgoglioso di allenarli. Attenzione però: non abbiamo fatto ancora nulla, bisogna restare concentrati e lavorare, ma sono davvero orgoglioso".

Testa quindi subito al prossimo impegno di campionato: "Esatto. Come in Coppa, il girone è durissimo. Ci godiamo questa vittoria, ma già pensiamo all'Audace Cerignola: sarà una partita dura".