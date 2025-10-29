Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore

Con la serata odierna, stanno proseguendo i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che nel pomeriggio hanno visto Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo e Sorrento raggiungere allo step successivo - gli Ottavi di Finale - le già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana e Union Brescia, scese in campo nella giornata di ieri.

Alle ore 20.30, poi, hanno preso il via gli ultimi quattro confronti di oggi (il turno si chiuderà poi domani), che hanno premiato su tutte Giugliano e Pro Vercelli, che hanno battuto due big in piena corsa per la promozione diretta in Serie B su quel che concerne il campionato. Benevento e Vicenza, le due vittime. Torna a sorridere anche l'Audace Cerignola, che batte il Casarano, mentre al Potenza servono i rigori per staccare il pass per il turno successivo: battuto il Monopoli, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite: