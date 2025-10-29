Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Con la serata odierna, stanno proseguendo i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che nel pomeriggio hanno visto Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo e Sorrento raggiungere allo step successivo - gli Ottavi di Finale - le già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana e Union Brescia, scese in campo nella giornata di ieri.
Alle ore 20.30, poi, hanno preso il via gli ultimi quattro confronti di oggi (il turno si chiuderà poi domani), che hanno premiato su tutte Giugliano e Pro Vercelli, che hanno battuto due big in piena corsa per la promozione diretta in Serie B su quel che concerne il campionato. Benevento e Vicenza, le due vittime. Torna a sorridere anche l'Audace Cerignola, che batte il Casarano, mentre al Potenza servono i rigori per staccare il pass per il turno successivo: battuto il Monopoli, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.
Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)
Audace Cerignola-Casarano 2-1
43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)
Giugliano-Benevento 2-0
71' e 86' Balde
Vicenza-Pro Vercelli 0-1
56' Carosso
Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23