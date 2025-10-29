Serie A, classifica aggiornata: sprofondo Genoa e Fiorentina. L'Inter a caccia delle prime due
L'Inter riparte alla grande, dopo il ko contro il Napoli, e passeggia sulle macerie di una Fiorentina troppo brutta per essere vera. Al Meazza finisce 3-0, risultato che proietta i nerazzurri al terzo posto al pari del Milan e lascia la Viola nelle sabbie mobili del campionato. Situazione simile e forse peggiore per il Genoa, che perde 2-0 in casa contro un'ottima Cremonese ore ottava. Pareggio che smuove la classifica, infine, fra Bologna e Torino.
Questa la classifica aggiornata in attesa di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio di domani.
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Sassuolo 10*
Cagliari 9*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3
* una partita in meno