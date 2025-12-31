Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Frattesi con Chivu gioca meno che con Inzaghi. Spalletti può ritrovare il suo bomber azzurro

Inter, Frattesi con Chivu gioca meno che con Inzaghi. Spalletti può ritrovare il suo bomber azzurroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 20:15Serie A
Ivan Cardia

Se il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu sembrava un salto nel vuoto - e così non è stato - per l’Inter reduce da un ciclo di quattro anni con il piacentino, c’era un giocatore per il quale pareva una buona notizia. Con l’ex allenatore nerazzurro, Davide Frattesi non era riuscito a imporsi. Arrivato come alternativa a centrocampo, era finito stritolato nella maggior qualità in fase di manovra di Mkhitaryan e Barella, relegato a un ruolo di riserva che gli stava decisamente stretto. L’avvento del tecnico romeno, e l’eventuale passaggio al 3-4-2-1 (che finora non c’è stato), doveva portare a una rivalutazione del suo impatto: in estate si sono sprecati i resoconti sulla stima di Chivu nei confronti del trattore nerazzurro, e gli inserimenti di Frattesi sulla carta sarebbero perfetti per l’approccio più aggressivo dell’ex difensore.

E invece… Quella stima non ha portato a una maggiore centralità. In questa stagione, Frattesi ha giocato pochissimo: nove presenze in Serie A, di cui una sola da titolare (due da titolare in Champions). In campionato, il centrocampista romano ha giocato 205 minuti sui 1.530 a disposizione: appena il 13,4%. Al termine della scorsa edizione della Serie A, aveva chiuso con 1.210 minuti in campo su 3.420: il 35,4% del totale. Gioca meno - parecchio meno - che con Inzaghi. Altro mal di pancia? Lo scorso inverno non fu semplice, anche a livello personale come ha raccontato in più occasioni, per l’ex Sassuolo. I tentativi di salutare l’Inter ci furono, anche se il suo agente Beppe Riso li derubricò a un proprio tentativo. Una delle tante bugie bianche del calciomercato. A oggi, la sensazione che Frattesi voglia ancora giocarsi le sue carte all’Inter va sfumando: nelle gerarchie è finito molto indietroe l’addio potrebbe essere la soluzione più conveniente per tutti. A patto di trovare condizioni che convincano davvero, sia lui che il club, a partire dalla formula.

Alla finestra, più di tutti, c’è Luciano Spalletti, del cui ciclo azzurro Frattesi è stato il miglior marcatore in assoluto, con 7 gol in 22 presenze. Alla Juventus serve (almeno) un centrocampista e gli approcci sono iniziati: il prestito oneroso, con obbligo di riscatto legato alla qualificazione Champions, può essere la chiave per sbloccare l’affare. Molto più defilato, allo stato attuale, il Napoli di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, che ci aveva già provato in passato: la stima resta, la necessità pure, dati i tanti infortuni nel reparto.

Articoli correlati
L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi... L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta... Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta
Vlahovic-Barcellona, la Juve stringe pre Frattesi. La Stampa titola: "Prove d'addio"... Vlahovic-Barcellona, la Juve stringe pre Frattesi. La Stampa titola: "Prove d'addio"
Altre notizie Serie A
Il 2025 di Cuesta al Parma: "Mai temuto di essere esonerato. Ora ci concentriamo... Il 2025 di Cuesta al Parma: "Mai temuto di essere esonerato. Ora ci concentriamo sull'attacco"
Finalmente Zhegrova, ma ancora non basta. Solo una volta titolare da quando è alla... Finalmente Zhegrova, ma ancora non basta. Solo una volta titolare da quando è alla Juventus
Moratti approva Chivu: "Spessore umano enorme. Insegnava italiano nei campi rom" Moratti approva Chivu: "Spessore umano enorme. Insegnava italiano nei campi rom"
Gasperini mette la freccia su Sarri per Raspadori: come sta andando Jack a Madrid... Gasperini mette la freccia su Sarri per Raspadori: come sta andando Jack a Madrid
Lautaro erede di Zanetti? Moratti: "Giusto così, leader vero oltre che fuoriclasse"... Lautaro erede di Zanetti? Moratti: "Giusto così, leader vero oltre che fuoriclasse"
Gasperini brama un bomber per la sua Roma, il prescelto è Zirkzee. L'offerta al Man... Gasperini brama un bomber per la sua Roma, il prescelto è Zirkzee. L'offerta al Man United
Ballotta: "A Napoli sempre riserve su Meret, ma in A solo un paio superiori a lui"... Ballotta: "A Napoli sempre riserve su Meret, ma in A solo un paio superiori a lui"
Inter, Frattesi con Chivu gioca meno che con Inzaghi. Spalletti può ritrovare il... Inter, Frattesi con Chivu gioca meno che con Inzaghi. Spalletti può ritrovare il suo bomber azzurro
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
3 Juventus, spunta Nkunku per l'attacco. Si parla di uno scambio con Gatti, pallino di Allegri
4 Joao Mario-Alberto Costa, l'affare l'ha fatto Farioli. E ora la Juve cerca un terzino
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre
Ora in radio
Repliche 16:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso
Immagine top news n.1 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Immagine top news n.2 Roberto Carlos operato d'urgenza in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"
Immagine top news n.3 Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto? Possibile"
Immagine top news n.4 Lucca può lasciare Napoli a gennaio? Manna: "Scenari aperti". Ma esclude lo scambio con Dovbyk
Immagine top news n.5 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.6 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
Immagine top news n.7 Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.2 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.4 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Finalmente Zhegrova, ma ancora non basta. Solo una volta titolare da quando è alla Juventus
Immagine news Serie A n.2 Moratti approva Chivu: "Spessore umano enorme. Insegnava italiano nei campi rom"
Immagine news Serie A n.3 Gasperini mette la freccia su Sarri per Raspadori: come sta andando Jack a Madrid
Immagine news Serie A n.4 Lautaro erede di Zanetti? Moratti: "Giusto così, leader vero oltre che fuoriclasse"
Immagine news Serie A n.5 Gasperini brama un bomber per la sua Roma, il prescelto è Zirkzee. L'offerta al Man United
Immagine news Serie A n.6 Ballotta: "A Napoli sempre riserve su Meret, ma in A solo un paio superiori a lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, il presidente Gozzi: "Il 2025 verrà ricordato come un anno irripetibile"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, caccia a un portiere: ipotesi Martinelli della Fiorentina per sostituire Coucke
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ipotesi Mantova per Ioannou non è d'attualità
Immagine news Serie B n.4 Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento
Immagine news Serie B n.5 Dal sogno Tramoni a Pierini, il Palermo sfoglia la margherita per il dopo Brunori
Immagine news Serie B n.6 Pescara, a Campo di Giove il ritiro dei prossimi 5 anni. Sebastiani: "Territori molto efficienti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.5 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, in vista del Benevento si rivede Berra: ma sarà valutato nei prossimi giorni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…