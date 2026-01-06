TMW
Inter, Frattesi salta la trasferta di Parma: leggero affaticamento all'adduttore
Davide Frattesi salterà Parma-Inter: il centrocampista, al centro delle voci di mercato, rimarrà a Milano a causa di un leggero affaticamento all’adduttore. Ci sarà invece Ange-Yoan Bonny, ex della gara (come il tecnico Cristian Chivu), recuperato e destinato alla panchina.
Out anche altri due infortunati come Matteo Darmian e Andy Diouf. Il rientro del difensore, assente da diverso tempo, si avvicina: oggi ha lavorato in gruppo per la prima parte dell’allenamento. Il centrocampista lavora per esserci domenica sera a San Siro nel big match con il Napoli.
