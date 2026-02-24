Inter fuori dalla Champions, le aperture all'estero: "Impresa Bodo", "L'immensa sensazione"

Inutile dire che l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter ha fatto rumore non solo in Italia. Dopo il 3-1 a Bodo, la squadra di Cristian Chivu è stata sconfitta 2-1 dai norvegesi anche a San Siro. La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo con le varie testate giornalistiche sportive che hanno aperto i loro portali con il successo dei gialloneri al "Meazza". "Bodo/Glimt, l’immensa sensazione" è l'apertura del L’Equipe mentre passando in Spagna AS titola: "Leggenda e tragedia a Milano". Marca invece sottolinea "Il miracolo della Champions" mentre il Mundo Deportivo apre così: "Impresa storica del Bodo/Glimt! Elimina l’Inter, va agli ottavi, un’altra volta contro il City?".

Anche in Germania si parla molto del tonfo nerazzurro. Il sito di SportBild si concentra sull'impresa del Bodo/Glimt: "Wow, Bodo! I piccoli norvegesi mettono ko l'Inter!".

Infine in Portogallo ci si concentra anche sulla possibilità che i norvegesi possano incontrare lo Sporting Lisbona negli ottavi di finale. Questo il titolo dell'edizione online di Record: "Il Bodo/Glimt elimina l'Inter, vice-campione d’Europa, e potrebbe affrontare lo Sporting negli ottavi di finale di Champions League". Sulla falsariga anche il titolo del quotidiano A Bola che apre così il proprio sito: "Il Bodo/Glimt sorprende Milano e potrebbe affrontare lo Sporting".