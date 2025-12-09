Inter già ai playoff, l'Atalanta sogna gli ottavi. Juve e Napoli, almeno sei punti

Dopo un buon turno per le nostre squadre, ritorna la Champions. Vittorie per Napoli, Atalanta e Juventus che hanno rilanciato la quotazione in vista dei playoff, con i nerazzurri che possono, con due vittorie, sperare di entrare nelle prime otto. Poi c’è l’Inter, sconfitta dall’Atletico Madrid ma che è già virtualmente qualificata per le partite di febbraio ma che spera di evitare le forche caudine, magari vincendo due partite su tre. I nerazzurri affronteranno un Liverpool in caduta libera in Premier, l’Arsenal già ampiamente promosso (probabilmente anche agli ottavi) più il Borussia Dortmund.

INTER

La vittoria contro il Bodo Glimt della Juventus ha riacceso la luce, altrimenti sarebbero stati problemi. Bastano sei punti per arrivare sopra il taglione della scorsa stagione e ci sono tre avversari abbordabili come Pafos, Benfica e Monaco, le prime due in casa. Sarebbe davvero un disastro mancare l’appuntamento almeno con i playoff.

JUVENTUS

L'Atalanta vincendo contro l’Eintracht Francoforte ha quasi messo in ghiaccio la qualificazione ai playoff. Bastano tre punti fra Chelsea, Athletic di Bilbao e Union Saint Gilloise. Con sei punti si potrebbero addirittura sognare gli ottavi direttamente, forse meglio sette punti. Stasera con i Blues ci sarà il termometro della situazione.

ATALANTA

E il Napoli? Può sperare, vincendole tutte e tre, di arrivare direttamente agli ottavi. Più probabilmente saranno playoff, bastano “solamente” cinque punti.

NAPOLI