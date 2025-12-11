TMW Inter, grandi manovre in attacco? Scatto per Giovane del Verona già a gennaio

L'Inter si muove per l'attacco e lo fa con decisione per Giovane Santana do Nascimento. Attaccante brasiliano dell'Hellas Verona, alla prima esperienza fuori dal Sudamerica, finora ha messo a segno 3 gol e 4 assist, imponendosi come uno dei migliori della stagione scaligera. Contro l'Atalanta ha raddoppiato l'iniziale vantaggio di Belghali con un tiro da fuori, deviato imparabilmente da un difensore. Ma le buone prestazioni non sono dettate solamente da gol e assist segnati fin qui, bensì anche da accelerazioni e giocate che stanno attirando su di sé l'attenzione di tutte le big, dalla Roma al Milan, con una valutazione destinata a lievitare.

Dunque i nerazzurri cercano di muoversi in anticipo su tutte le concorrenti. L'intenzione è quella di proporre al Verona un accordo per una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro già a gennaio, quindi bloccandolo ma mantenendolo lì almeno fino a giugno. Un'operazione perfetta per i gialloblù ma anche per l'Inter, visto che attualmente gli slot in avanti sono pieni fra Lautaro Martinez, Thuram, Bonny ed Esposito.

In caso di acquisto però si aprirebbe un possibile capitolo su una cessione importante. Difficile che il sacrificato sia Lautaro, per ovvi motivi, così come per Bonny oppure Esposito. Gli indizi puntano su Marcus Thuram, il cui trasferimento sarebbe completa plusvalenza. E forse servirebbe un aumento dello stipendio per mantenerlo a Milano, visto che fra due anni e mezzo gli scadrà il contratto.