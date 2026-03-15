Fiorentina, il sogno in panchina è Maresca. Braida: "Ecco cosa farei per provare a convincerlo"

A due giorni dalla sfida salvezza tra Cremonese e Fiorentina, l'ex dirigente dei grigiorossi - oggi vice presidente del Ravenna - Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare il match. Queste le sue parole: "Il campionato è complicato e difficile, è chiaro che lunedì è una sfida importante, vincere è importante ma non determinante viste le altre 9 partite. In questo momento la Cremonese dopo l'ottimo avvio ha rallentato e si trova invischiata, la Fiorentina invece è partita male e ora vede la luce: per tutte e due manca la serenità con la spalla che scotta. Non sempre in queste partite si riesce a da re il meglio".

Era a vedere Como-Fiorentina, che impressioni ne ha avuto della Fiorentina e come spiega il successivo calo?

"Nella partita con il Como, quest'ultimo aveva meno energie per la Coppa Italia con l'Inter e la Fiorentina ha gestito al meglio la situazione. Poi con l'Udinese invece ho visto una squadra priva di energie. La Fiorentina non è abituata a lottare, è complicato andare in campo dal punto di vista psicologico, è attanagliata dalla paura".

Che gara sarà secondo lei?

"A dieci partite dalla fine anche un punticino può essere utile, è importante muovere la classifica anche se uno va in campo per vincere. Le due squadre sono in difficoltà ma la Cremonese sente il peso di questa classifica. La Fiorentina si è sempre trovata in questa situazione ma la gara è complicata per tutte e due".

Per la panchina della Fiorentina si fa anche il nome di Maresca: se fosse un dirigente viola come lo convincerebbe?

"Ci vuole progettualità e abilità dialettica. Se ad uno gli prospetti un progetto interessante uno lo valuta. Anche Maresca vorrà dimostrare di essere un allenatore adatto a tutte le società importanti e di prestigio e la Fiorentina lo è. Dovesse trovare la salvezza, un progetto Fiorentina non lo scarterei".