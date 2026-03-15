Meret: "Spero di esserci contro l'Irlanda del Nord, ma accetterò qualsiasi decisione di Gattuso"

Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce, Alex Meret ha parlato del momento personale e delle prospettive in chiave Nazionale. Il portiere azzurro non nasconde l’ambizione di tornare in azzurro, soprattutto in vista dei prossimi spareggi per la qualificazione alla Coppa del Mondo: "Essere convocato in Nazionale è uno dei miei obiettivi. Quando scendo in campo do tutto per questo club e se mister Gattuso lo riterrà giusto mi convocherà. L'impegno contro l'Irlanda del Nord è importantissimo e io spero di esserci, ma accetterò qualsiasi decisione".

Il tema del dualismo nella porta del Napoli tra Meret e Milinkovic-Savic potrebbe infatti avere riflessi anche sulla Nazionale. Se il posto da titolare è saldamente nelle mani di Gianluigi Donnarumma, capitano e punto fermo dell’Italia, restano ancora da definire le altre due caselle tra i portieri convocati.

In questo senso Meret si gioca molto nelle prossime giornate di campionato. La continuità di rendimento e le prestazioni con il Napoli potrebbero convincere Gattuso ad affidargli uno dei posti disponibili per gli spareggi mondiali. La concorrenza però resta alta.