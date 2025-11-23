Tutte le big pazze per Giovane, Zanetti predica calma: "Non so cosa abbia dimostrato"

Giovane Santana è uno dei calciatori che stanno attirando di più gli sguardi delle big italiane, soprattutto dopo il gol messo a segno dall’Inter. I nerazzurri sono tra le squadre interessate, assieme alla Juventus. Ne ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico dell’Hellas Verona Paolo Zanetti, dopo il ko rimediato oggi contro il Parma: “

“Sono abbastanza stupito, non leggo in nessuna squadra parlare di singoli e mercato, ma lo vedo nel Verona che è ultimo in classifica - ha esordito -. Non so cosa abbia dimostrato Giovane per essere accostato a squadre diverse ogni settimana, pur se dico sempre che ha grande qualità e che potenzialmente sia uno dei più forti che abbia mai allenato. Ma lui vuole diventare una stella del Verona, non vuole passare dal Verona per andare da altre parti. E io non voglio che venga venduto a gennaio, per questo dico che noi da dentro non abbiamo questa sensazione su Giovane e Belghali, Verona non è un posto di passaggio. Lo è stato in passato? Sì, ma ora siamo all'inizio. Abbiamo iniziato al primo gol che ha fatto ad accostarlo a tutte le big d'Europa. Ci andrei cauto, in generale perché questa squadra ha tutto da dimostrare. Non ci sono singoli che devono guardarsi intorno, dobbiamo concentrarsi sul bene del Verona. Non esiste nient'altro che la salvezza da raggiungere con il Verona. Serve tanta umiltà, l'umiltà di chi è ultimo".

