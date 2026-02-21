I dubbi di Akanji diventeranno certezze con lo Scudetto. A prescindere da Pavard...

Manuel Akanji è l'ultimo acquisto definito dall'Inter nella sessione estiva di calciomercato, senza dubbio uno dei più importanti nell'economica della stagione nerazzurra. Una volta definita l'uscita di Pavard all'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, la società meneghina con la stessa formula acquistò in prossimità del gong finale il centrale elvetico. "Il Manchester City si è ritrovato improvvisamente con sei difensori centrali in forma in estate, ma solo due potevano giocare. Quando poi non ho giocato all'inizio della stagione, ho valutato le opzioni con il mio agente", ha dichiarato nella giornata di ieri il calciatore classe '95 che s'è trasferito a Milano lo scorso 1° settembre. E da allora ha disputato 32 partite realizzando anche un gol, in campionato contro il Sassuolo meno di due settimane fa.

Akanji oggi è forse il centrale più importante per gli equilibri difensivi dell'Inter. La sua presenza nell'undici di Chivu è imprescindibile ed ecco perché le sue dichiarazioni rilasciate all'emittente elvetica 'SRF' hanno un po' spaventato i tifosi nerazzurri: "E' un problema giocare nell'Inter ma essere ancora del Manchester City? No, ma ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club?", s'è chiesto il giocatore.

L'Inter la scorsa estate ha acquistato Akanji spendendo un milione di euro per il prestito oneroso, ha inserito nell'accordo anche un diritto di riscatto. L'opzione però si tramuterà in obbligo di riscatto in caso di conquista dello Scudetto, un traguardo che dopo il cambio di passo delle ultime settimane appare per i nerazzurri decisamente più vicino. In caso di vittoria del Tricolore, la società guidata dal presidente Marotta sarà obbligata a versare nelle casse del Manchester City altri 15 milioni di euro per acquistare il calciatore classe '95. Dovrà farlo a prescindere da ulteriori valutazioni, soprattutto a prescindere da riflessioni legate al probabile ritorno di Benjamin Pavard, calciatore che l'OM è intenzionato a rispedire a Milano al termine di questa stagione.