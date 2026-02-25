Inter, tesoretto Pavard: niente riscatto dal Marsiglia? C’è il Borussia Dortmund

Il futuro di Nico Schlotterbeck è ancora tutto da scrivere. Il difensore centrale del Borussia Dortmund, 26 anni, prenderà una decisione solo a metà marzo: accettare l’offerta di rinnovo presentata dal club oppure valutare un possibile salto di qualità in estate, con diversi top club europei alla finestra. Una cosa, però, è certa: a prescindere dalla sua scelta, il BVB dovrà ridisegnare il reparto arretrato.

L’addio invernale di Aaron Anselmino, il probabile mancato rinnovo di Niklas Süle e la situazione ancora incerta di Emre Can hanno aumentato la pressione sulla dirigenza. A Dortmund la pianificazione per il mercato estivo è già entrata nel vivo.

Calciomercato Inter, il Borussia Dortmund pensa a Benjamin Pavard

Tra i nomi accostati ai gialloneri spunta ora quello di Benjamin Pavard. Secondo quanto riportato da SportBild, il club tedesco starebbe valutando l’ex Bayern Monaco, ipotizzando anche un’operazione in prestito con diritto di riscatto. In realtà, al momento non risultano trattative concrete né un’offensiva ufficiale: si tratterebbe piuttosto di un monitoraggio della situazione.

Calciomercato Inter, l'Olympique Marsgilia non sembra intezionato al riscatto di Benjamin Pavard

Attualmente Pavard è di proprietà dell’Inter, ma sta giocando in prestito all’Olympique Marsiglia. Il club francese vanta un’opzione d’acquisto da 15 milioni di euro, ma non avrebbe ancora deciso se esercitarla, complice un rendimento non sempre continuo del difensore. Una situazione che potrebbe trasformarsi in un’occasione per eventuali interessate, considerando che il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni.