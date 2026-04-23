Inter, ritorno di fiamma per Curtis Jones: può arrivare a prezzo di saldo dopo il flirt invernale

Ritorno di fiamma per Curtis Jones in casa Inter. Ne parla The Athletic, secondo il quale i nerazzurri sarebbero tornati con forza su una vecchia pista di mercato invernale. In scadenza di contratto col Liverpool nel 2027, il centrocampista inglese appare ogni giorno che passa più lontano dal rinnovo e la Beneamata è pronta ad accoglierlo per rifondare anche grazie a lui la linea mediana di Chivu a partire dalla stagione 2026-27.

Dopo il no dei Reds a gennaio, quando i tanti giocatori infortunati avevano impedito a mister Slot di liberarsi del classe 2001 in prestito con diritto di riscatto (l'offerta proposta dall'Inter), la situazione appare destinata a cambiare in estate. Il Liverpool vuole evitare infatti un Alexander-Arnold bis, approdato al Real Madrid a parametro zero, e la prossima sessione sarà dunque l'unica per monetizzare la sua cessione, seppur a prezzo di saldo.

L'Inter con ogni probabilità tornerà presto all'assalto, visto anche che Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan sono in odore di addio. Per Curtis Jones in questa stagione si contano finora 44 presenze con 2 gol e 2 assist tra le fila del club di Premier League, comprendendo tutte le competizioni.