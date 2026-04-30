Inter, in mediana sarà rivoluzione: ritorno di fiamma per Curtis Jones, piace Koné, addio Frattesi

Ritorno di fiamma in casa Inter, dove Curtis Jones è un profilo che piace non poco alla dirigenza. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale lo stand-by delle trattative per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027 avrebbe riaperto degli spiragli per un suo possibile trasferimento a Milano nel giro di pochi mesi. Sarebbero addirittura gli stessi Reds, dopo avergli sbarrato le porte a gennaio, a spingere oggi per una sua cessione, così da monetizzare il suo addio e non perderlo a parametro zero tra un anno.

Il centrocampista inglese, classe 2001, ha in mister Cristian Chivu un grande estimatore e la pista con la Beneamata potrebbe quindi tornare a riscaldarsi, anche perché in mediana sarà rivoluzione. L'addio di Frattesi - prosegue il quotidiano - appare inevitabile, mentre Mkhitaryan è in scadenza di contratto il 30 giugno. Per Diouf, invece, si sta valutando un possibile futuro da esterno.

Tornando alle entrate, detto più volte del ritorno tanto atteso di Alexsandar Stankovic, un altro profilo graditissimo resta quello di Manu Koné della Roma. Col sogno Nico Paz ancora vivo, nonostante l'intenzione del Real Madrid di esercitare la sua clausola di recompra da soli 11 milioni di euro per strapparlo al Como quest'estate.