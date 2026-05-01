Inter, il premio Scudetto sarà di sei milioni di euro complessivi. Festa dopo il Verona

Con una vittoria contro il Parma domenica sera a San Siro l'Inter sarebbe certa di vincere il ventunesimo Scudetto della sua storia e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta quello che sarà il premio da dividere tra tutti, giocatori, allenatore e staff, in caso di Tricolore. La cifra messa sul piatto dalla società sarà di 6 milioni di euro e a questo punto manca solo l'ufficialità.

C'è poi il tema dei festeggiamenti, quello più caldo. In settimana si prenderanno, se davvero sarà Scudetto, i contatti con la prefettura e la questura per avere il via libera in vista della parata coi due pullman scoperti, proprio come accadde due anni fa in occasione del trionfo della seconda stella. Anche nel caso in cui dovesse davvero arrivare lo Scudetto questa domenica, i festeggiamenti saranno quelli spontanei in piazza Duomo, ma per quelli organizzati dalla società bisognerà attendere il 17 maggio, quando (sebbene ancora non ci siano date e orari ufficiali) l'Inter potrebbe giocare alle 15 della domenica la partita contro il Verona, per poi vedersi consegnato il trofeo dello Scudetto.

Successivamente, appunto, ci sarà la parata, con arrivo in piazza Duomo e la cena di squadra nella terrazza che già accolse la comitiva due stagioni fa. Per quella data i nerazzurri sperano di poter festeggiare anche la Coppa Italia, la cui finale si giocherà il 13 maggio, ma le celebrazioni avverranno a prescindere.