Inter, il punto verso il Sassuolo: ancora a parte Lautaro Martinez, Darmian in gruppo

L'Inter continua a lavorare in vista del match di domenica sera contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tornato a lavorare in gruppo Matteo Darmian, che è quindi da considerarsi recuperato per il posticipo della quarta giornata di Serie A. Discorso invece differente per Lautaro Martinez, che ha svolto un programma personalizzato sul campo anche nella giornata odierna.

Per il Toro il fastidio alla schiena è leggero e davvero lieve, la volontà è quella di esserci tra i titolari dei nerazzurri, ma è bene registrare che al momento non è al top. Sarà da valutare nelle prossime ore, però se domani riuscisse a essere a disposizione di Cristian Chivu, è facile immaginare che sia della gara tra due giorni. In ogni caso sono già stati allertati Francesco Pio Esposito, che ha fatto molto bene ad Amsterdam, e Ange-Yoan Bonny.

Mercoledì ha giocato la sua prima stagionale anche Davide Frattesi, che potrebbe avere una chance a San Siro dal primo minuto contro la sua ex squadra. Il classe '99 sembrava potesse partire in estate, ma il nuovo allenatore lo ha convinto, facendogli capire di voler puntare molto su di lui. Adesso è il momento di dare seguito con i fatti alle parole.