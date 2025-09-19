Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, il punto verso il Sassuolo: ancora a parte Lautaro Martinez, Darmian in gruppo

Inter, il punto verso il Sassuolo: ancora a parte Lautaro Martinez, Darmian in gruppoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:23Serie A
di Alessio Del Lungo

L'Inter continua a lavorare in vista del match di domenica sera contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tornato a lavorare in gruppo Matteo Darmian, che è quindi da considerarsi recuperato per il posticipo della quarta giornata di Serie A. Discorso invece differente per Lautaro Martinez, che ha svolto un programma personalizzato sul campo anche nella giornata odierna.

Per il Toro il fastidio alla schiena è leggero e davvero lieve, la volontà è quella di esserci tra i titolari dei nerazzurri, ma è bene registrare che al momento non è al top. Sarà da valutare nelle prossime ore, però se domani riuscisse a essere a disposizione di Cristian Chivu, è facile immaginare che sia della gara tra due giorni. In ogni caso sono già stati allertati Francesco Pio Esposito, che ha fatto molto bene ad Amsterdam, e Ange-Yoan Bonny.

Mercoledì ha giocato la sua prima stagionale anche Davide Frattesi, che potrebbe avere una chance a San Siro dal primo minuto contro la sua ex squadra. Il classe '99 sembrava potesse partire in estate, ma il nuovo allenatore lo ha convinto, facendogli capire di voler puntare molto su di lui. Adesso è il momento di dare seguito con i fatti alle parole.

Articoli correlati
Lautaro atteso domani al rientro in gruppo: il Toro e Darmian puntano il Sassuolo... Lautaro atteso domani al rientro in gruppo: il Toro e Darmian puntano il Sassuolo
L’Ajax aspetta l’Inter, Chivu avvisa: “Sarà dura”. Lautaro in panchina? L’Ajax aspetta l’Inter, Chivu avvisa: “Sarà dura”. Lautaro in panchina?
Lautaro in dubbio, ultimo forfait europeo nel 2018. Com'è andata l'Inter senza il... Lautaro in dubbio, ultimo forfait europeo nel 2018. Com'è andata l'Inter senza il Toro
Altre notizie Serie A
Belotti rimonta il Lecce e lancia il Cagliari: doppietta del Gallo, i sardi vincono... Belotti rimonta il Lecce e lancia il Cagliari: doppietta del Gallo, i sardi vincono 2-1 in Puglia
Ferrari: "Essere il dg della Fiorentina è una grandissima e bellissima responsabilità"... Ferrari: "Essere il dg della Fiorentina è una grandissima e bellissima responsabilità"
Acerbi e il gol contro il Barça: "Ho pensato a tutta la carriera. PSG? Niente da... Acerbi e il gol contro il Barça: "Ho pensato a tutta la carriera. PSG? Niente da rimproverarci"
Totti: "Io e Dybala completamente diversi. Italia? Non sopportabile non andare al... Totti: "Io e Dybala completamente diversi. Italia? Non sopportabile non andare al Mondiale"
Segna ancora Belotti, questa volta su rigore: è 2-1 Cagliari sul Lecce al 71' Segna ancora Belotti, questa volta su rigore: è 2-1 Cagliari sul Lecce al 71'
Napoli, serata complicata. Marcolin: "Ma con il City non c'è un abisso di differenza"... Napoli, serata complicata. Marcolin: "Ma con il City non c'è un abisso di differenza"
Lazio, Pedro sul derby: "Sarà tosto e difficile. Importantissimo avere uno come Sarri"... Lazio, Pedro sul derby: "Sarà tosto e difficile. Importantissimo avere uno come Sarri"
Le ultime su San Siro, Lecce-Cagliari in campo, l'orgoglio di Acerbi: le top news... Le ultime su San Siro, Lecce-Cagliari in campo, l'orgoglio di Acerbi: le top news delle 22
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
4 Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Martinez può far rifiatare Sommer, c'è Bisseck
5 Hellas Verona-Juventus, le probabili formazioni: Tudor pensa a Vlahovic e Adzic dal 1'
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Belotti rimonta il Lecce e lancia il Cagliari: doppietta del Gallo, i sardi vincono 2-1 in Puglia
Immagine top news n.1 Acerbi: "Nessuno potrà togliermi l'orgoglio di aver fatto 2 finali di Champions in 3 anni"
Immagine top news n.2 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Immagine top news n.3 Speciale Adzic, l'intermediario: "Manna a casa sua il 23 dicembre per convincerlo"
Immagine top news n.4 Juventus, Tudor attacca: "Ho visto tanta scorrettezza nei giudizi su Kelly"
Immagine top news n.5 Milan, Allegri fa il punto: "Leao spero ci sia con il Napoli, Maignan torna con il Lecce"
Immagine top news n.6 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine top news n.7 Special anche negli esoneri. Mourinho ha guadagnato oltre 100 milioni solo coi licenziamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.2 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.3 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.4 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.2 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Napoli da rivedere. Milan, a Udine per la continuità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Belotti rimonta il Lecce e lancia il Cagliari: doppietta del Gallo, i sardi vincono 2-1 in Puglia
Immagine news Serie A n.2 Ferrari: "Essere il dg della Fiorentina è una grandissima e bellissima responsabilità"
Immagine news Serie A n.3 Acerbi e il gol contro il Barça: "Ho pensato a tutta la carriera. PSG? Niente da rimproverarci"
Immagine news Serie A n.4 Totti: "Io e Dybala completamente diversi. Italia? Non sopportabile non andare al Mondiale"
Immagine news Serie A n.5 Segna ancora Belotti, questa volta su rigore: è 2-1 Cagliari sul Lecce al 71'
Immagine news Serie A n.6 Napoli, serata complicata. Marcolin: "Ma con il City non c'è un abisso di differenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Donati sulla contestazione dei tifosi: "Dobbiamo rimanerne fuori"
Immagine news Serie B n.2 A Palermo mancano i gol, ma non lo spettacolo: contro il Bari si va al riposo sullo 0-0
Immagine news Serie B n.3 Spezia a secco di reti al Picco: contro la Juve Stabia per evitare un record negativo
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Sudtirol 2-2, le pagelle: Ghedjemis incisivo, Merkaj non molla mai
Immagine news Serie B n.5 Serie B, un tempo per parte fra Frosinone e Sudtirol: l'anticipo dello Stirpe finisce 2-2
Immagine news Serie B n.6 Monza-Sampdoria, i convocati di Bianco: Carboni e Colpani ci sono. Tre gli assenti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno risponde a Guarascio: "Ci comunichi il valore che attribuisce al Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati: al Rimini il derby, l'Arezzo cade con Guidonia. Ravenna rimonta e 1° posto
Immagine news Serie C n.3 La Cavese protesta per il divieto di trasferta: "Decisione che lede l'immagine della città"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, S. Rosso: "Grande unione fra squadra e tifosi. Per vincere serve l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, l'assalto a Bruzzaniti è solo rimandato: a gennaio riprenderanno le trattative
Immagine news Serie C n.6 Napoli (sindaco Salerno): "Pronti per il nuovo Arechi, ragioniamo per Euro 2032"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Bavagnoli: "Un orgoglio essere di nuovo in Champions. Sfide difficili, ma esaltanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 UEFA Women’s Europa Cup, l'Inter sfiderà il Vllaznia al secondo turno
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Braghin sul sorteggio: "Nessuno è imbattibile, orgogliosi di essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, via al primo turno: apre Venezia-Napoli Women. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.5 UEFA Women's Champions League 2025/26, la Roma pesca Barça, Chelsea e Real
Immagine news Calcio femminile n.6 UEFA Women's Champions League, le avversarie della Juve: ci sono Bayern e United
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…