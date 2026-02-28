Inter, Sommer: "Compatti e solidi, ora testa al Como: la Coppa Italia è un obiettivo"

Dopo il 2-0 sul Genoa, ai microfoni di Inter TV ha parlato anche il portiere dell’Inter, Yann Sommer, sottolineando la risposta della squadra dopo la serata amara contro il Bodø/Glimt.

“Abbiamo fatto molto bene dopo una partita difficile contro il Bodo, abbiamo fatto una bella performance, ci siamo difesi bene contro una squadra molto forte dal punto di vista offensivo. Abbiamo una difesa che difende molto bene, ci parliamo, siamo sempre compatti. È difficile per un avversario costruire qualcosa sotto di noi. Quando abbiamo la palla vogliamo sempre avere il controllo, anche senza palla stiamo facendo molto bene”.

Il portiere svizzero ha poi già spostato l’attenzione sul prossimo impegno di Coppa Italia contro il Como, sfida che vale l’accesso alla finale:

“Ovviamente vogliamo fare bene anche lì, è un titolo. Vogliamo fare di tutto per andare alla finale di Roma, è una partita interessante contro una squadra molto forte, a cui piace giocare come a noi, puntiamo molto su questa partita e speriamo di fare bene”.