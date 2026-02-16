Esclusiva TMW Inter-Juve, l'idea dell'ex arbitro Carmagnini: "Bastoni fuori tanto quanto La Penna"

Continuano a tenere banco le polemiche che sono nate dopo la disputa di Inter-Juventus. L'ex arbitro Giancarlo Carmagnini ha detto la sua in merito agli episodi più discussi a TuttoMercatoWeb.com.

Che idea si è fatto sul caso Bastoni-Kalulu?

"Di fronte a una simulazione chiara ed evidente cominciamo a punire con 2-3 giornate di squalifica. Vedrete che poi la gente ci pensa due volte. Da tanto lo dico, al di là del caso specifico. Bastoni la fa in maniera, passatemi il termine, indecente: hai ottenuto quello che volevi, che serve esultare a squarciagola? Chiaro che poi succedano episodi come quello visto nel tunnel, sembrava il Far West".

Cosa serve per venirne fuori?

"Ho letto che probabilmente La Penna starà fermo un mese. Se così fosse, farei stare fermo anche Bastoni: che torni a giocare quando rientra La Penna. Così facendo tutti i giocatori che reagiscono al minimo contatto come se colpiti da un cecchino, ci penseranno bene".

Altro?

"Nel convegno dell'IFAB a Cardiff credo sarà resa pubblica una cosa chiara da tempo: in casi come quello di sabato il VAR potrà intervenire. Credo poi che verrà reso possibile per la tecnologia intervenire sui calci d'angolo, che è diventata una chiara occasione per fare gol. Del VAR bisogna farne buon uso".

Di giocatori che accentuano se ne vedono. Nello stesso weekend c'è stato l'episodio Parisi-Addai in Como-Fiorentina.

"È chiaro che non vada bene. La simulazione non ha né sesso, né religione, né territorialità. Quando è evidente, va punita. Poi in altri sport vediamo la Brignone che vince e le avversarie che si inchinano a lei".

La designazione di La Penna è stata inadeguata?

"Mi aveva fatto pensare, non lo ritenevo adatto a questa partita. Conosco Rocchi e dico questo: gli arbitri vanno provati. Non è che quando c'era Collina, arbitrasse sempre lui Inter-Juventus. Si parla di Doveri che faceva il quarto uomo, ma non possono fare tutte le partite gli stessi. La Penna è fra i migliori della 'seconda fascia'. Se avesse arbitrato Doveri e fosse successo a lui quell'episodio, te lo saresti bruciato per il resto del campionato".

C'è chi invoca le dimissioni di Rocchi: che ne pensa?

"Che senso ha? È come se un giocatore sbaglia un rigore: che colpa ne ha l'allenatore? Io ho la sensazione che sarà il designatore anche dal prossimo anno. 10-15 anni fa la classe arbitrale era messa meglio e penso sia questo il problema. Oggi Tagliavento, per esempio, sarebbe il numero uno indiscusso. I suoi competitor erano del livello di Rizzoli. L'AIA è lo specchio del calcio italiano, che fatica ad andare al Mondiale".

Sul rosso a Orban in Verona-Parma: è stato eccessivo?

"Se Pairetto è andato diretto con il rosso, significa che avrà sentito qualche parola di troppo. Delle volte si può anche sorvolare, ma dipende se la cosa avviene fra me e te. Se un giocatore mi mandava a quel paese mentre gli parlavo, potevo fare finta di nulla, ma se lo sentono tutti è diverso. Dipende quindi da questo fattore che non possiamo conoscere da fuori".