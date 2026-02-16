Inter-Juve, Totti su Kalulu-Bastoni: "Cose che capitano, succedevano e succedono ancora"

Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, non ha parlato solo del suo possibile ritorno in società nel corso dell'intervento ai microfoni di Sportitalia, ma anche dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus dopo il presunto fallo su Bastoni: "Sono cose che capitano nel mondo del calcio. Sono sempre successe e succedono ancora".

Il Pupone ha proseguito: "Stiamo sempre qua a ripetere le stesse cose però. Devono mettere una regola ben precisa, oppure succederà anche tra 10 anni. Aspettiamo la decisione finale, vedremo quale sarà la cosa migliore". Due battute inevitabilmente le ha pronunciate anche su Gasperini: "Sta facendo un grandissimo lavoro, è partito con il piede giusto e siamo a spingerlo perché possa riportare la Roma almeno in Champions League. Io sono stato vicino a Gasperini, ma al di fuori della Roma. Siamo stati a cena fuori e abbiamo parlato. Di tutto, non solo di calcio, ma anche extra".