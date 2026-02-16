Settimana magica per gli ex Velez Sarsfield: gol e rinnovi, la Via Emilia porta bene

La Serie A è sempre stata una meta graditissima per gli argentini, in grado di esaltare al massimo le caratteristiche del più italiani tra i sudamericani, ma in questa settimana l'exploit degli ex Velez Sarsfield è stato travolgente. Christian Ordonez in gol la scorsa domenica, Mateo Pellegrino e Santiago Castro ieri, per gli argentini proveniente da El Fortin sono stati sette giorni assolutamente magici. Per il centrocampista classe 2004 lo scorso weekend è arrivato il primo gol con la maglia del Parma e in Serie A, ma anche il primo tra i professionisti, in pieno recupero nel derby della Via Emilia, una gara in cui era lecito aspettarsi un gol argentino sì, ma da Mateo Pellegrino e Santiago Castro.

I due ex compagni di squadra si sono rifatti con gli interessi nel weekend successivo, ma non prima di aver firmato dei ricchi e meritatissimi rinnovi di contratto con Parma e Bologna nel giro di ventiquatt'ore. Segnale tangibile di quanto i due club credano nei gol e nelle prestazioni dei due centravanti.

Che hanno ripagato la fiducia in loro riposta con due gol fondamentali: quello di Pellegrino al 93' di Parma-Hellas permette ai crociati di avvicinare di molto la salvezza, mentre quello di Castro a metà ripresa della sfida di Torino ha posto fine alla crisi di risultati del Bologna, che appariva irreversibile. Una settimana magica, come detto.