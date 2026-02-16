TMW Serie A, novità sul paracadute per le retrocesse: cosa cambia da questa stagione

Importante novità per le società di Serie A che retrocederanno in Serie B da questo campionato in futuro. A margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, svoltasi quest’oggi a Milano, il presidente Ezio Simonelli ha spiegato che i club hanno modificato lo statuto: “Chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già da questa estate, a fini dell'indice di liquidità. Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato per potersi iscrivere”.

La novità, come detto, è di particolare rilievo per le società destinate al campionato cadetto. La questione è tecnica: fino a oggi, la condizione per accedere al paracadute, un contributo di natura pattizia derivante dalla vendita dei diritti TV, era (in base all’art. 18 comma 3 dello statuto-regolamento della Serie A), l’effettiva iscrizione al campionato di Serie B. Viste le successive modifiche delle NOIF, le norme federali, che prevedono appunto il rispetto dell’indice di liquidità come condizione per l’iscrizione (in B, mentre in A di fatto dalla prossima stagione non ha alcun peso) ne derivava un cortocircuito: dato che per poter accedere al paracadute era necessaria l’iscrizione, il club che ne aveva diritto non poteva inserire a bilancio le relative somme se non una volta iscritto. E, quindi, non poteva usare quei soldi per il calcolo dell’indice di liquidità. Un’incongruenza sollevata da diverse società, e ora risolta dalla Lega Calcio Serie A.

Come funziona il paracadute? Lo stanziamento complessivo è di 60 milioni di euro, divisi tra le tre società retrocesse in base a determinati requisiti. Il criterio fondamentale è il numero di anni in A: chi retrocede da neopromossa, dopo aver militato in A per una sola stagione, percepisce 10 milioni di euro. Ne vanno invece 15 a chi retrocede dopo aver giocato in Serie A per due stagioni, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni. Incassa 25 milioni chi retrocede in B dopo aver giocato in Serie A per tre stagioni, anche non consecutive, negli ultimi 4 anni. Se il totale supera i 60 milioni (per esempio, due club da 25 e uno da 15), le rispettive quote vengono ridotte in misura proporzionale fino a rispettare il limite massimo. Se, invece, non si raggiungono i 60 milioni (per esempio, due club da 10 e uno da 25), i soldi non distribuiti vanno ad alimentare il paracadute della stagione successiva, fino a un massimo di 75 milioni di euro, oppure vengono destinati ad altro uso (con voto dell’assemblea).